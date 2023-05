Alstom : en tête du CAC40

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Alstom accroît ses gains en début d'après-midi avec un titre qui progresse de 5,8% à 25,9 euros. Oddo BHF a réitéré son avis 'surperformer' sur un titre qui se traite sur un multiple 12m forward de 10x (sur une marge encore dépréciée), soit une décote de plus de 25% par rapport à l'historique. Lors d'un roadshow organisé vendredi dernier avec les CEO & CFO, le management est longuement revenu sur l'intégration du groupe Bombardier au sein d'Alstom. Une intégration opérationnelle qui progresse bien avec des synergies qui se poursuivent (205 ME réalisés en 2022-23 sur les 400 ME visées en 2024/25 et 475-500 ME en 2025-26).

Le groupe a par ailleurs identifié 120 MdsE de commandes potentielles pour les 18 prochains mois, ce qui se compare à 87 MdsE de carnet à fin mars. Alstom peut se permettre d'être sélectif... L'analyste estime ainsi que le downgrade de Moody's à 'Baa3', avec un outlook stable, a le mérite de lever les incertitudes (avec des ratios cibles pour l'année en cours). Le groupe présente toujours l'un des plus forts potentiels de croissance d'EBIT ajusté dans le secteur (TMVA 24%e d'ici 2025) et bénéficie d'une demande très dynamique.

A 'surpondérer' sur le dossier, JP Morgan a par ailleurs rehaussé son objectif de 33 à 34 euros. La banque explique que les prévisions de flux de trésorerie disponibles "significativement positives" contribuent à apaiser les inquiétudes concernant le bilan. La perspective crédit "stable" chez Moody's malgré la baisse d'un cran de la notation reflète également l'absence de risques immédiats pour la note de crédit 'Investment Grade' d'Alstom, souligne JPM.