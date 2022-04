Alstom : en tête du CAC40

(Boursier.com) — A la peine depuis le début de l'année, Alstom pointe en tête du CAC40 ce vendredi à la faveur d'un gain de 6% à 20,9 euros. Citi a réduit ses attentes de croissance pour les équipementiers électriques européens en raison des risques de baisse globale dans la région, mais reste convaincu que la croissance dans des secteurs tels que la transition énergétique et l'automatisation reste attrayante. La banque privilégie Alstom (objectif abaissé de 47 à 42 euros) et Vestas au sein de sa couverture pour le deuxième trimestre. Elle apprécie également Rexel ('acheter') pour sa capacité à se protéger contre l'inflation et Siemens ('acheter') pour des questions de valorisation.

Morgan Stanley a par ailleurs réitéré son conseil 'surpondérer' sur Alstom avec un objectif ajusté de 50 à 46 euros