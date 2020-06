Alstom en partenariat avec RATP Dev et ComfortDelGro Transit

(Boursier.com) — RATP Dev, ComfortDelGro Transit et le groupe Alstom ont annoncé la création d'un groupement pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express. A cette occasion, les trois entreprises créeront une joint-venture avec participation majoritaire de RATP Dev. Acteurs globaux du secteur des transports, RATP Dev, ComfortDelGro Transit et Alstom ont choisi d'associer leurs expertises pour proposer à Île-de-France Mobilités et aux Franciliens des solutions intégrées de transports multimodaux et intermodaux aux meilleurs standards internationaux d'exploitation, de maintenance et de service.

Cette alliance signe "l'émergence en Île-de-France d'un acteur au large spectre de compétences et d'expériences requises pour répondre aux défis du Grand Paris Express", l'un des plus grands projets de transport en Europe. A ce titre, les lignes 16 et 17 seront visées par le groupement. Catherine Guillouard, PDG du groupe RATP, a déclaré : "Le partenariat signé par notre filiale RATP Dev avec des acteurs du transport tels que ComfortDelGro Transit et Alstom est stratégique pour le groupe RATP. RATP Dev, sous la direction de Laurence Batlle, démontre au quotidien sa capacité à proposer, partout dans le monde, des solutions de mobilité performantes, sûres et innovantes au service des villes et des territoires d'aujourd'hui et de demain. Cette alliance avec ComfortDelGro Transit et Alstom souligne une aspiration commune à accompagner la Région Île-de-France dans l'évolution de ses réseaux de transport au bénéfice de ses habitants et de son rayonnement international. C'est là un enjeu majeur pour lequel je connais la mobilisation et la détermination des équipes de RATP Dev à réussir".

Jean-Baptiste Eyméoud, Président Alstom France, a ajouté : "Le partenariat signé avec RATP Dev et ComfortDelGro Transit permet à Alstom d'étendre en France son savoir-faire en maintenance, et en particulier en maintenance de métros, que le groupe a déjà déployé dans de nombreuses capitales à travers le monde. La complémentarité des expertises respectives de RATP Dev, Comfort DelGro Transit et Alstom permettra de proposer une offre compétitive et de qualité à la Région Île-de-France et aux futurs voyageurs du Grand Paris Express".