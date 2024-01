Alstom : en forme avant les résultats

(Boursier.com) — Contre la tendance, Alstom s'adjuge plus de 4,5% à 12 euros en fin de matinée et confirme son gain de 4,56% lundi. Le géant du ferroviaire dévoilera ses résultats trimestriels demain. Sur le troisième trimestre, le consensus 'Bloomberg' table sur des ventes de 4,38 MdsE avec des commandes de 5,15 MdsE. Sur l'ensemble de l'exercice, le marché attend un ratio book to bill de 1,09 et une marge opérationnelle ajustée de 5,69%.

Hier, Oddo BHF affirmait que le titre intègre déjà une augmentation de capital et ne reflète pas le potentiel de croissance, d'amélioration de la marge et de génération de FCF. Les commandes du troisième trimestre devraient être relativement fortes après des contrats importants, tandis que la direction a confirmé que les commandes s'étalent dans le temps et que la demande reste dynamique, a souligné l'analyste, à l''achat' sur le titre.