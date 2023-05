Alstom : en démonstration de solutions durables et innovantes à Barcelone

(Boursier.com) — Alstom présentera ses solutions innovantes et durables pour la mobilité urbaine lors du Congrès de l'Union internationale des transports publics, UITP Global Public Transport Summit 2023, qui se tiendra du 4 au 7 juin à Barcelone, au centre de convention Fira Gran Via. Le thème du congrès de cette année est "Bright Light of the City". "Notre industrie est au coeur de la transformation de nos villes", commente Henri Poupart-Lafarge, Président Directeur Général d'Alstom. "Le rail offre la voie la plus rapide vers la décarbonation du secteur des transports. Aujourd'hui, lorsque les voyageurs choisissent le train, le métro ou le tramway, ils émettent 30 fois moins de gaz à effet de serre que pour le même trajet en voiture, et 20 fois moins qu'en avion. Il est de notre responsabilité collective de faire du rail le choix le plus attractif pour les voyageurs".

Les visiteurs du congrès seront invités à monter à bord de la nouvelle voiture de métro Metropolis de l'opérateur local Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), qui sera présentée par Alstom. Les visiteurs pourront découvrir en conditions réelles les innovations du groupe pour améliorer la mobilité urbaine et l'expérience des passagers : éco-conception, recyclabilité élevée, éclairage 100% LED, système d'information intelligent, accessibilité améliorée, traitement de l'air, et plus encore. Pour une expérience complète et immersive, ils pourront également tester un simulateur de conduite spécialement conçu pour la formation des conducteurs sur le réseau du métro de Barcelone.

Rappelons qu'Alstom bénéficie d'un ancrage fort en Espagne avec notamment :

- un site industriel à Barcelone (Santa Perpètua de Mogoda), dédié à la fabrication de tous types de matériel roulant ;

- une usine de systèmes de propulsion ;

- et, à Madrid, divers centres d'innovation technologique pour le développement de programmes et de projets dans les domaines de la sécurité ferroviaire, de la signalisation, de la maintenance et de la mobilité numérique.