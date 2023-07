Alstom : Dynamique de marché et trajectoire confirmées

(Boursier.com) — Au cours du premier trimestre 2023/24 (du 1er avril au 30 juin 2023), le groupe Alstom a enregistré 3,9 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 4,2 milliards d'euros durant le trimestre, en hausse de 4,3% comparé à l'année dernière, en ligne avec la trajectoire visée.

Le carnet de commandes au 30 juin 2023 a atteint 87 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Les perspectives pour l'année 2023/24 et les objectifs à moyen-terme sont confirmés.

"Au cours du premier trimestre, Alstom a remporté des contrats importants dans l'activité Systèmes aux Philippines et en Roumanie, ainsi qu'un important projet de tramways à Philadelphie, aux Etats-Unis. L'environnement de marché reste positif avec un large portefeuille d'opportunités pour les trois prochaines années. L'attention que nous portons à l'exécution a permis à notre chiffre d'affaires organique d'augmenter conformément à la trajectoire annoncée. Confiants dans la résilience de notre modèle économique, nous confirmons nos objectifs à court et moyen termes", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'Alstom.