Alstom : des trains Metropolis pour la Ligne 5 du Métro de Bucarest

Crédit photo © ALSTOM Transport / TOMA - C.Sasso

(Boursier.com) — Alstom a décroché un contrat auprès de Metrorex SA, opérateur du métro de Bucarest, pour livrer, en deux lots, jusqu'à 30 trains Metropolis destinés à la récente Ligne 5 du réseau de métro de la ville. Le contrat s'élève à plus de 100 millions d'euros pour les 13 premiers trains. Il est assorti d'une option pour 17 trains supplémentaires qui, si le client décide de l'exercer, pourrait porter le projet à une somme totale de 240 millions d'euros.

Le premier train sera livré en moins de 29 mois et sera mis en circulation sur le premier tronçon de la nouvelle ligne de métro, qui est déjà en service. Les 12 autres trains du premier lot seront livrés immédiatement après l'homologation de la première rame, tandis que le lot optionnel de 17 rames sera livré sur la base d'une commande ferme de Metrorex SA.

Chacune des rames de six voitures destinées à la ville de Bucarest comprendra 216 sièges disposés dans la longitude et deux zones d'accès spécialement conçues pour les personnes à mobilité réduite. Les trains ont une configuration particulière, adaptée pour le métro de Bucarest : des charpentes de caisse en acier inoxydable, de 114 mètres de long et 3 mètres de large, pouvant accueillir 1.200 passagers au total. La configuration définitive, les couleurs et les finitions seront intégralement faites selon les exigences du client, qui seront déterminées pendant la phase de conception collaborative. Les trains seront dotés d'unités CBTC, afin d'être compatibles avec les toutes dernières technologies de signalisation de voie.