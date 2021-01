Alstom : des objectifs de réduction d'émissions approuvés par Science Based Targets

Alstom : des objectifs de réduction d'émissions approuvés par Science Based Targets









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alstom a vu ses objectifs de réduction d'émissions approuvés par l'initiative Science Based Targets (iSBT), cette dernière les ayant jugés conformes aux niveaux requis pour réaliser les ambitions de l'Accord de Paris. L'initiative Science Based Targets est le fruit d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact), l'Institut des ressources mondiales (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Les objectifs concernant les émissions de gaz à effet de serre liées aux opérations d'Alstom (périmètres 1 et 2) concordent avec les réductions requises pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré C, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris. Les objectifs d'Alstom concernant les émissions de sa chaîne de valeur (périmètre 3) répondent aux critères de l'iSBT, car ils sont conformes aux meilleures pratiques actuelles.