Alstom : "des évolutions négatives et non prévues" chez Bombardier Transport

Alstom : "des évolutions négatives et non prévues" chez Bombardier Transport









Crédit photo © Alstom / Karl Shoemaker

(Boursier.com) — Alstom va-t-il revoir sa copie sur le dossier Bombardier Transport ? Alors que le groupe français a accepté de débourser près de 6 milliards d'euros pour s'offrir la branche ferroviaire de la firme canadienne, les derniers résultats de Bombardier ont jeté un léger froid du côté de Saint-Ouen. Dans un communiqué, Alstom évoque en effet "des évolutions négatives et non prévues" chez Bombardier Transport, "laquelle fait face actuellement à des difficultés, notamment par rapport aux informations disponibles en amont de l'annonce, le 17 février 2020, de l'acquisition envisagée de Bombardier Transport par Alstom". "Alstom tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier " mais souligne maintenir "sa forte conviction dans le rationnel stratégique de l'acquisition de Bombardier Transport" et sa confiance dans "sa capacité à rétablir à moyen terme la rentabilité et les performances commerciales des activités de Bombardier Transport".