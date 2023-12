Alstom : des défis à relever...

(Boursier.com) — Alstom recule de 1,4% à 11 euros ce mercredi, alors qu'AlphaValue a réduit la mire de 30 à 25,6 euros sur la valeur tout en restant à l'achat. Oddo BHF ('surperformer') était revenu sur le dossier récemment, un des titres "chauds" du moment sur la place parisienne après la chute des cours, tandis que la montée en production à laquelle le groupe doit faire face pour délivrer les 90 MdsE de commandes en carnet n'est pas terminée. "Le groupe a encore un an et demi de ramp-up à gérer", rappelait Oddo BHF. De quoi peser sur le BFR, avec une hausse des stocks et des projets en cours...

Au S1 2023/24, la signature de plusieurs contrats s'est décalée dans le temps, notamment du fait d'une dégradation de la macroéconomie (renchérissement des prix des contrats et de leur financement du fait de la hausse des taux) et des tensions géopolitiques (Israël, MO)... Ceci implique un S2 qui ne sera pas forcément beaucoup plus dynamique en termes de prises de commandes, avec un 'book-to-bill' probablement en dessous de 1x pour la partie rolling stock. Ces deux éléments que sont le 'ramp-up' de production et le décalage de commandes pourraient mettre à risque le FCF du S2, même si ce dernier sera positif.

Le broker expliquait que la société va devoir arbitrer entre la cession d'actifs de qualité (susceptible d'impacter la croissance et la marge à terme) et des mesures coûteuses (le coût du quasi equity pourrait atteindre 7% selon le courtier), et l'augmentation de capital qui serait dilutive (25% estimé sur la base d'une augmentation de capital de 1 MdE). Des éléments concrets sont attendus dans les 6- 9 mois...

Le géant du ferroviaire peine à relever la tête depuis son gros avertissement début octobre, suivi par l'annonce d'un important plan de restructuration afin de restaurer son bilan. Dans le cadre de sa publication semestrielle, le groupe a annoncé le 15 novembre dernier le lancement d'un programme de cession d'actifs compris entre 500 et 1 milliard d'euros, la suppression de 1.500 emplois et une éventuelle augmentation de capital...

Cessions à venir

Concernant ces ventes d'actifs, certains analystes croient savoir qu'Alstom envisage de vendre des unités aux États-Unis et en Chine, pour lesquelles il espère obtenir jusqu'à 1 milliard d'euros... "Il sera difficile d'espérer plus de 500 millions d'euros" pour la vente des activités de signalisation acquises à General Electric en 2015, selon 'BFM'. Le site d'informations ajoute que "le groupe français s'en sépare car l'activité est concentrée sur les États-Unis et sur des réseaux peu denses, là où Alstom opère peu".

En Chine, où Alstom opère via des coentreprises, la partie ne s'annonce guère plus facile... "Les trois plus importantes, Casco, Sifang et Jiangsu sont valorisées 780 millions d'euros au bilan d'Alstom et rapportent un peu plus de 100 millions d'euros de bénéfice par an", soulignait encore 'BFM'. "Le prix va dépendre du gouvernement chinois, résume une source proche du groupe. Mais Alstom ne veut pas sortir de Chine en bradant ses parts". La solution pour Alstom pourrait consister à faire entrer un investisseur à ses côtés afin de "récupérer du cash, tout en conservant ses positions dans les coentreprises".

Dans ces conditions, l'augmentation de capital évoquée comme une éventuelle piste a pris logiquement de l'ampleur sur le marché ces dernières semaines, maintenant la pression sur le titre en bourse.