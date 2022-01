Alstom décroche un très beau contrat scandinave

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat-cadre avec Norske Tog (NT) pour fournir un total de 200 trains régionaux Coradia Nordic. Évalué à plus de 1,8 milliard d'euros, ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Le montant de la première commande ferme de 30 trains s'élève à 380 millions d'euros. La livraison des nouveaux trains régionaux Class 77 de Norske Tog interviendra au début 2025. Une fois en circulation, cette nouvelle flotte assurera un service rapide de trains de banlieue pour relier Ski et Stabekk à la métropole d'Oslo. "Nous avons hâte de pouvoir offrir une plus grande capacité, plus de confort et une mobilité élargie à nos usagers", a déclaré Oystein Risan, Directeur général de Norske Tog.

"Les trains Coradia Nordic sont parfaitement adaptés aux conditions météorologiques norvégiennes. Cette commande confirme par ailleurs la position de leader d'Alstom en Norvège, où nous équipons déjà l'ensemble du réseau norvégien avec une nouvelle solution de signalisation", a déclaré Rob Whyte, Directeur général d'Alstom dans les pays nordiques. Le Coradia Nordic a été adapté pour Norske Tog afin de répondre aux besoins spécifiques du réseau ferroviaire norvégien. Sa vitesse de pointe de 160 km/h garantit des trajets rapides et confortables. Chaque rame sera composée de six voitures à un seul niveau pour une capacité d'accueil totale de 778 voyageurs, qui sera supérieure de 40% à celle des trains précédemment en service. Les nouveaux trains seront équipés du système de signalisation ETCS le plus récent. Ce système disposera d'une solution d'odométrie de pointe, conçue pour les conditions hivernales extrêmes.

Alstom assemblera les trains de Norske Tog sur son site de Salzgitter, en Allemagne. Le bureau de projet sera, quant à lui, situé en Norvège et prendra en charge la gestion du projet et du contrat, la mise en service du produit, les essais, la documentation, la formation et la garantie. Plusieurs sites français d'Alstom ont été impliqués dans le projet, notamment Tarbes pour les équipements électriques haute tension, Ornans pour les moteurs, Villeurbanne pour la signalisation et Petit-Quevilly pour les transformateurs.