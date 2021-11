Alstom décroche un gros contrat en Egypte

(Boursier.com) — Très beau contrat pour Alstom ! Le groupe ferroviaire a remporté auprès de l'Autorité Nationale des Tunnels (NAT) égyptienne un contrat d'une valeur de 876 millions d'euros pour la modernisation de la ligne 1 du métro du Caire. Il s'agit de l'accord de matériel roulant le plus important de l'histoire du métro égyptien. L'acte porte sur 55 trains de 9 voitures Metropolis et un contrat de maintenance de 8 ans.

Lancée en 1987, la ligne 1 du métro du Caire est la plus ancienne ligne de métro en Égypte. Elle transporte environ 2,5 millions de passagers par jour entre El-Marg et Helwan. Les améliorations visées par ce contrat font partie de la stratégie du gouvernement égyptien pour augmenter et améliorer la capacité des transports publics, ainsi que l'expérience des passagers.

Métro à la pointe de la technologie, le Metropolis apportera un niveau de confort sans précédent aux habitants du Caire et aux touristes. Son aménagement intérieur est adapté aux exigences spécifiques de la ligne et conçu pour maximiser la capacité des trains tout en améliorant le confort, l'accessibilité et la circulation des passagers. Il comporte de larges couloirs et un espace réservé aux femmes. Aux heures de pointe, chaque train pourra transporter 2.580 passagers. Grâce à son éco-conception, son efficacité énergétique est améliorée et il est recyclable à 98 %. Enfin, la proposition d'Alstom comprend un design unique qui reflète l'histoire et la culture du Caire.

Le métro Metropolis sera conçu et fabriqué en France, sur le site Alstom de Valenciennes Petite-Forêt. Les autres sites français concernés sont Le Creusot, pour les bogies et l'intégration des moteurs, Villeurbanne, pour les systèmes d'information voyageurs, et Toulouse, pour l'ingénierie électrique.