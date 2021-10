Alstom décroche un contrat de 230 ME sur la ligne 18 du métro francilien

(Boursier.com) — Alstom a été désigné par la Société du Grand Paris, en accord avec Ile-de-France Mobilités, pour la fourniture des matériels roulants de la ligne 18 du futur métro francilien.

Le contrat comprend également les solutions d'automatisme de conduite sans conducteur, de transmission de données, de commandes centralisées de supervision et l'intégration générale du système de transport.

Le montant de la tranche ferme s'élève à environ 230 millions d'euros.

Ce contrat est cofinancé par la Société du Grand Paris et par Ile-de-France Mobilités qui assume les dépenses relatives au matériel roulant et ses équipements embarqués. La ligne 18 est une ligne de métro automatique de 35 kilomètres, dont 14 kilomètres en aérien, qui permettra, à terme, de relier Versailles à l'aéroport d'Orly en 30 minutes, en passant par le plateau de Saclay, ses grandes écoles et ses centres de recherche.

Pour la ligne 18 du futur métro francilien, Alstom met en oeuvre un système complet de signalisation comprenant trois technologies : les automatismes de conduite Urbalis Fluence ; les commandes centralisées Iconis permettent la gestion automatisée du trafic ; le système de transmission des données.

Actuellement, 112 lignes de métro dans le monde, dont 68 en service commercial, sont équipées de solutions CBTC Alstom. 18 d'entre elles sont des solutions de conduite automatique intégrale sans conducteur. La solution d'Alstom pour la ligne 18 permettra d'atteindre des performances de très haut niveau et une disponibilité opérationnelle très élevée.