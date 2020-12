Alstom décroche le marché de la 3ème ligne de métro de Toulouse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jean -Michel Lattes (Président de Tisséo Collectivités et Président de Tisséo Ingénierie) et Jean-Baptiste Eyméoud (Président d'Alstom France), en présence de Jean-Luc Moudenc (Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole) ont signé symboliquement, le 15 décembre, le marché ensemblier du système de la 3ème ligne de métro de Toulouse.

Le système de transport comprend le matériel roulant (rames), les équipements d'automatisme et de voie, l'alimentation électrique et la maintenance.

Alstom a été désigné attributaire par Tisséo Ingénierie du marché du système de la 3e et nouvelle ligne de métro de 27 km pour un montant global de 713 millions d'euros HT, incluant toutes les options. Cette ligne comprend 21 stations et desservira notamment la zone d'emploi aéronautique.

La tranche ferme de la commande permet d'assurer une capacité initiale de transport de 5.000 passagers par heure et par direction (pphpd), les options permettant d'atteindre 10000 pphpd. Elle inclut les solutions "Systèmes" performantes et éprouvées d'Alstom : les trains Métropolis, la solution CBTC Urbalis 400, pour les automatismes de conduite sans conducteur et les sous-stations réversibles Hesop. Elle intègre aussi l'installation de façades de quais incluant une signalétique dynamique d'indicateur de charge, et la pose de voie ferrée avec la solution automatisée Appitrack. Et enfin, elle comprend 6 années de maintenance en ferme et 12 en option.

Au total, plus de 600 personnes en France travailleront sur ce projet, dont jusqu'à 400 personnes sur le territoire de la Métropole toulousaine au pic de l'activité. 80% des heures de travail sur ce projet seront réalisées en France et 55% directement en Occitanie.