Alstom : curseur ajusté

(Boursier.com) — Alstom est stable sur les 11,65 euros ce mardi, alors que Jefferies reste à l'achat sur le dossier, mais avec un objectif coupé de 33 à 16 euros... Le groupe a récemment fait état de 5,45 MdsE de commandes sur le trimestre, en hausse de 5,8% en variation publiée. Un niveau supérieur aux attentes des analystes... Le management, qui a confirmé ses objectifs annuels, a souligné que "les processus de cession d'actifs progressent" et a confirmé la fourchette de cessions visant à générer entre 500 et 1 milliard d'euros. "La faisabilité et le dimensionnement d'une augmentation de capital (avec droits de préemption pour les actionnaires) sont étudiés en parallèle", a également indiqué Alstom. Le groupe annoncera en mai, lors de la publication de ses résultats annuels 2023-2024, la ventilation de son plan de désendettement de 2 milliards d'euros...