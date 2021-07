Alstom : contrat pour des rames de métro au Brésil

Alstom : contrat pour des rames de métro au Brésil









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom a été choisi par le concessionnaire ViaMobilidade pour livrer 36 rames de huit voitures, qui seront mises en service sur les lignes 8-Diamante et 9-Esmerala du métro de São Paulo, au Brésil. Les nouvelles rames sont le résultat d'un ensemble d'améliorations et d'engagements pris par le concessionnaire qui est chargé depuis peu d'assurer l'exploitation et l'entretien des deux lignes de métro pour une période de 30 ans.

Les rames de la nouvelle flotte Metropolis sont du même modèle que les métros de la série 9000 actuellement exploités par la Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM) sur les lignes 12 et 13, et fonctionneront avec la solution de commande automatique des trains (ATC) d'Alstom. Alstom souligne que l'un des atouts majeurs de ces rames est leur durabilité : les charpentes de caisse construites en acier inoxydable peuvent durer plus de 40 ans et sont plus légères que les modèles en acier carbone. Chaque métro peut en outre transporter jusqu'à 2.600 passagers.

Les métros seront produits sur le site Alstom de Taubaté dans l'État de São Paulo, où le groupe investira dans une nouvelle ligne de production qui doublera la capacité de l'usine et contribuera à la création de plus de 500 emplois directs. En plus de produire les rames Metropolis pour São Paulo, l'usine de Taubaté produira également des rames Metropolis pour la ville de Bucarest, en Roumanie, et la ville de Taipei, à Taïwan.