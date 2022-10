Alstom : contrat porteur

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Alstom grimpe de près de 5% à 18,97 euros. Le groupe ferroviaire a remporté un contrat pour la conception, la fourniture et la maintenance de systèmes de signalisation dotés de la toute dernière technologie ETCS niveau 2 (baseline 3) pour 120 locomotives HLE18 de la SNCB en service commercial en Belgique, au Luxembourg, en France et en Allemagne. Le système ETCS sera complété par des fonctionnalités nationales afin que les trains puissent circuler en Belgique (TBL1+) et en France (KVB). Initialement conçu pour harmoniser le trafic ferroviaire transfrontalier, ETCS niveau 2 augmente la vitesse, la ponctualité et le trafic des lignes en toute sécurité.

"Alstom est ravi de poursuivre sa collaboration avec la SNCB et de soutenir ses activités en concrétisant la numérisation de son matériel roulant. Notre expertise en matière de signalisation est reconnue dans le monde entier, et nous sommes fiers de la mettre au service de la mobilité et des opérateurs en Belgique", affirme Bernard Belvaux, Directeur général d'Alstom Benelux.

Centre d'excellence mondial, le site de signalisation du groupe Alstom basé à Charleroi sera responsable de l'ingénierie de différents systèmes de signalisation et de la fourniture d'équipements embarqués. Il fournira également des services de maintenance sur une période de 10 ans, y compris des pièces détachées et des services de réparation. Le lancement du projet est prévu en octobre 2022 pour une durée de 3 ans.

L'attribution de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, confirme la position dominante d'Alstom sur le marché des systèmes de signalisation ferroviaires. En Europe, plus de 60% des trains équipés d'un système ETCS fabriqué en Europe ont choisi un système Alstom. En Belgique, Alstom équipe une grande partie de la flotte SNCB et contribue activement à la modernisation de l'infrastructure ferroviaire Infrabel.