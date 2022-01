Alstom : contrat majeur à Bucarest

(Boursier.com) — Alstom et Metrorex, opérateur du réseau de métros de Bucarest, ont signé un contrat de services de maintenance pour une durée de 15 ans suite à un appel d'offres. Le montant total du contrat estimé à 500 millions d'euros est basé sur le nombre estimé de kilomètres parcourus par les trains en circulation. Les services couvrent la maintenance préventive et corrective, ainsi que les révisions pour une flotte totale de 82 trains à la signature du contrat.

"Avec ce nouveau contrat à long-terme, Alstom assurera les services de maintenance du métro de Bucarest pour les 15 prochaines années. Ce nouveau contrat avec Metrorex est une preuve de la confiance dont témoigne notre client à l'égard de nos services et nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés en tant que partenaire de services privilégié. Aujourd'hui, Alstom a conclu plus de 50 contrats de maintenance à travers le monde pour des durées de 20 ans ou plus, couvrant plus de 35 000 véhicules. Nous nous engageons à fournir des services de maintenance conformes aux normes les plus strictes afin d'offrir aux voyageurs un transport sûr, fiable et confortable", explique Gian Luca Erbacci, président de la région Europe.

Alstom fournit des services de maintenance ininterrompus pour le matériel roulant de Metrorex depuis 2004, assurant la révision des nouvelles ainsi que des anciennes flottes. L'entreprise a réalisé plus de 60 types de rénovation différentes pendant la durée de vie des trains, augmentant à la fois leur performance et le confort des passagers. Les 82 trains, soit 492 voitures, parcourent une moyenne annuelle de 8,5 millions de kilomètres. Plus de 350 personnes travaillent à la réalisation des activités de maintenance. Après la fourniture des nouveaux trains de la ligne 5 du métro suite à un appel d'offres remporté l'année dernière, le parc sera complété d'au moins 13 nouveaux trains Alstom Metropolis, dont la mise en service est prévue en 2023. Le contrat de maintenance sera prolongé pour cette flotte supplémentaire, entrainant par là même la création de nouveaux emplois.

Alstom intervient en Roumanie depuis près de 30 ans et est un leader sur le marché des solutions de signalisation et d'électrification ferroviaires. L'entreprise est responsable de la mise en oeuvre des solutions de signalisation ou d'électrification de plus de 75% de la branche nord du corridor Rhin-Danube en Roumanie. La première solution de signalisation urbaine du CBTC dans le pays est en cours de déploiement par Alstom sur la ligne 5 du métro de Bucarest. En décembre 2020, Alstom a signé un contrat pour fournir 13 rames de métro, et potentiellement 17 supplémentaires, toujours pour la ligne 5. Alstom et Metropolis sont des marques déposées du groupe Alstom. La commande a été passée en décembre 2021, au troisième trimestre pour Alstom.