Alstom : contrat historique en Allemagne

(Boursier.com) — Dans un marché fortement baissier ce lundi, Alstom résiste, sur un gain de 0,6% à 22,5 euros. Il faut dire que le groupe ferroviaire vient de décrocher une commande de près de 2,5 milliards d'euros en Allemagne, la plus importante de son histoire dans le pays. Alstom va fournir 130 trains Coradia Stream de grande capacité à deux niveaux à l'opérateur Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) pour le réseau du Bade-Wurtemberg. En plus de la livraison des trains, Alstom s'est vu confier un contrat de maintenance pour une période de 30 ans afin de garantir une disponibilité sans faille des trains. En outre, le contrat prévoit une option permettant de commander jusqu'à 100 trains supplémentaires.

Coradia Stream est une rame automotrice (EMU7) de pointe à plancher bas et à performances élevées, dont la vitesse maximale peut atteindre 200 km/h et qui offre une conception modulaire permettant aux opérateurs de choisir la meilleure configuration et le meilleur aménagement intérieur. Développé pour le marché européen, le train Coradia Stream d'Alstom est capable de fonctionner sur les principaux systèmes d'alimentation électrique européens. Au total, plus de 730 trains basés sur la gamme Coradia Stream ont été commandés par l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne, ce qui garantit un produit éprouvé.