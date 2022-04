Alstom : contrat de 700 ME pour 100 tramways à Melbourne

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat-cadre avec le ministère des Transports de Victoria, en Australie, pour la fourniture de 100 tramways nouvelle génération (TNG) à plancher bas Flexity destinés au plus grand réseau urbain de tramways du monde.

S'élevant à environ 700 millions d'euros, le contrat comprend la fourniture du matériel roulant et la maintenance pendant 15 ans, ce qui en fait le plus gros contrat de tramways en Australie et dans l'hémisphère sud.

La livraison des tramways Flexity 2 devrait commencer en 2025.

Cette commande vient s'ajouter au parc de matériel roulant déjà important d'Alstom à Victoria, qui comprend 141 tramways Flexity et Citadis, 106 trains de banlieue X'trapolis et 95 trains régionaux Vlocity, d'autres étant à livrer.