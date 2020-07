Alstom : contrat de 248 ME à Taïwan

(Boursier.com) — Beau contrat pour Alstom en Asie. Le consortium dirigé par le groupe français et la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a conclu le 23 juin le contrat relatif à l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei (phase 2). L'accord est évalué à près de 424 millions d'euros, la part d'Alstom étant d'environ 248 ME.

La première phase, qui a été attribuée par le bureau de projet E&M du Département des systèmes de transit rapide de la ville de Taipei (SEMPO) en 2018, a été prolongée pour offrir une expérience client sans faille sur la nouvelle ligne de métro, qui s'étendra sur 13,3 km supplémentaires avec 13 stations dans le cadre de la deuxième phase. Lorsqu'elle sera entièrement achevée vers la fin 2028, la ligne de métro de capacité moyenne de 22,8 kilomètres, également connue sous le nom de ligne Wanda Zhonghe Shulin, reliera la ville de Taipei à la ville de New Taipei de manière plus fluide. En outre, les passagers pourront voyager plus facilement entre les différents quartiers de la ville de New Taipei, tels que Chong-he, Shu-lin, Tu-chen, Xin-zhuang.

Dans le cadre de ce contrat, Alstom sera responsable de la conception, de la fourniture, de la fabrication, des essais et de la mise en service de 16 trains Metropolis supplémentaires entièrement automatisés à quatre voitures, du système de signalisation CBTC (Communication Based Train Control) Urbalis 400, du système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ainsi que des portes palières. Les trains seront fabriqués dans l'usine Alstom de Taubaté au Brésil, tandis que le système de signalisation sera livré par les sites de Saint-Ouen en France et de Bangalore en Inde. Alstom et CTCI assureront également conjointement la gestion du projet et l'intégration du système. CTCI fournira les travaux de voie, l'alimentation électrique, les équipements de dépôt, les systèmes de télécommunication et de billetterie.

À Taiwan, Alstom fournit des systèmes de signalisation à toutes les lignes de métro de Taipei, sauf une, et fournit actuellement un système de signalisation sans conducteur pour la ligne de métro Taichung Green. En 2017, Alstom a remporté son premier projet de tramway à Taïwan, en fournissant son dernier tramway Citadis à la deuxième phase de la ligne de tramway de Kaohsiung.