Alstom : contrat de 200 ME à Nantes

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom fournira 49 tramways Citadis à Nantes Métropole pour un montant de près de 200 millions d'euros.

Sept des treize sites d'Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway de Nantes Métropole : La Rochelle (conception et assemblage des rames et support logistique), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs de traction), Valenciennes (aménagement intérieur), Aix en Provence (système de protection et d'aide à la conduite), Saint-Ouen (service après-vente), et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).