Alstom : contrat de 10 ans avec l'aéroport de Dallas-Fort Worth !

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat avec le Conseil d'administration de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth (DFW), aux États-Unis, afin de fournir des services d'exploitation et de maintenance pour le système de navettes automatiques (APM) SkyLink de l'aéroport pendant les 10 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2032. Le contrat s'élève à plus de 200 millions d'euros (commande enregistrée au T4 2021/22).

Alstom se chargera de la maintenance préventive et corrective des 64 voitures Innovia APM 200, des sous-systèmes et des composants associés, ce qui inclut les commutateurs, la distribution électrique, les portes palières, les systèmes d'annonces publiques et la signalétique en gare. Alstom assurera également la maintenance du rail de guidage double surélevé, long de huit kilomètres, ce qui inclut la surface de roulement, la poutre conductrice, le troisième rail et les commutateurs associés, la distribution électrique, les systèmes de chauffage du rail de guidage et l'équipement d'automatisme ATC.

La collaboration entre Alstom et l'aéroport international de Dallas-Fort Worth a débuté en l'an 2000, lorsqu'Alstom a commencé à livrer le système de navettes automatiques et son rail de guidage surélevé de huit kilomètres. Baptisé Skylink, le système de 32 rames (64 voitures) permet de voyager dans toutes les directions entre les terminaux A, B, C, D et E à bord de voitures Innovia, confortables et climatisées. Alstom contribue à la maintenance du système Skylink depuis sa mise en service le 21 mai 2005. Depuis son entrée en service, le système de navettes de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth a donné des résultats exceptionnels avec un taux de disponibilité dépassant 99,5% chaque année, et transportant plus de 50 millions de passagers par an.

"DFW est l'aéroport le plus connecté au monde, et Skylink aide nos clients à naviguer facilement entre les terminaux", déclare Sean Donohue, directeur général de l'aéroport DFW. "S'assurer que Skylink est correctement entretenu et opérationnel est essentiel à l'expérience de nos clients".