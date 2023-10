Alstom : confirme ses objectifs à moyen terme

(Boursier.com) — Alstom publie des informations financières préliminaires sur le 1er semestre de l'exercice fiscal 2023-2024, clos le 30 septembre.

Durant la période, Alstom a enregistré 8,4 milliards d'euros de prises de commandes (10,1 MdsE lors du 1er semestre de l'exercice précédent). Le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" est de 1,0 pour le 1er semestre de l'exercice fiscal, marquant une légère amélioration comparé 1er trimestre.

La dynamique de marché est confirmée, et comme annoncé, Alstom prévoit une hausse de ses prises de commandes sur le second semestre, notamment grâce aux projets gagnés mais pas encore en vigueur et donc non enregistrés, ainsi que certaines commandes reportées du premier au second semestre de l'exercice fiscal 2023/24.

"Nous confirmons notre perspective d'un ratio 'commandes sur chiffre d'affaires' supérieur à 1 pour l'exercice fiscal 2023/24", indique Alstom.

Le chiffre d'affaires d'Alstom s'élève à 8,3 MdsE pour le 1er semestre de cet exercice fiscal (8 MdsE lors du 1er semestre de l'exercice précédent). Ceci représente une hausse de +6,5% sur une base organique et 2,7% sur une base réelle, soutenue par la montée en cadence de l'activité Matériels Roulants, une bonne performance en Services et en Signalisation, et le rattrapage attendu pour l'activité Systèmes. Les ventes relatives aux contrats non-performants ont atteint environ 1 milliard d'euros au 1er semestre, et l'objectif de 1,7 MdE pour l'exercice fiscal est confirmé. Alstom confirme sa "perspective d'une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2023-2024 au-delà de 5%".

La marge d'exploitation ajustée s'établit à 5,2% pour le 1er semestre de cet exercice fiscal (4,9% lors du 1er semestre de l'exercice précédent), en ligne avec la trajectoire. "Nous confirmons notre perspective d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 6% pour l'exercice fiscal 2023-2024, indique le groupe.

Le cash-flow libre s'établit à -1,15 MdE pour le 1er semestre de cet exercice fiscal, contre -45 ME lors du 1er semestre de l'exercice précédent. Le cash-flow libre pour l'exercice fiscal 2023-2024 est désormais attendu dans une fourchette entre -500 et -750 ME, alors qu'il avait été annoncé précédemment comme étant 'significativement positif'. Le cash-flow libre du second semestre de l'exercice fiscal 2023/24 sera significativement positif grâce à l'inversion de certains facteurs négatifs du 1er semestre et aux nouvelles actions engagées dans le cadre d'un nouveau programme Cash Focus mis en place par Alstom.

Alstom confirme ses objectifs à moyen-terme tels qu'annoncés en mai 2023.