Alstom : conclut un contrat de 900 ME en Allemagne

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat portant sur la fourniture de 40 automotrices électriques de grande capacité Coradia Stream à Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (NAH.SH), l'opérateur de transport intégré qui organise le transport ferroviaire de passagers pour le compte du Land du Schleswig-Holstein. La commande comprend également un ensemble de services complets pour la maintenance des trains sur une période de 30 ans, afin de garantir leur disponibilité constante.

Le contrat a une valeur de près de 900 millions d'euros. En outre, il prévoit une option permettant de commander jusqu'à 55 trains supplémentaires avec l'ensemble de services correspondants.

Les rames de 4 voitures se composent de deux voitures d'extrémité à deux niveaux et de deux voitures intermédiaires à un niveau. Les rames mesurent 106 m de long et peuvent fonctionner en unités multiples. Les trains atteindront la vitesse maximale de 160 km/h et seront exploités sur deux réseaux distincts, qui proposeront chacun une configuration de véhicules différente, offrant respectivement 360 et 390 places assises, ce qui permet d'augmenter considérablement la capacité par rapport aux trains en service actuellement. Des portes larges faciliteront l'entrée et la sortie des passagers.

L'assemblage final, ainsi que les essais et la livraison du train au client, auront lieu à Salzgitter, en Allemagne. L'ingénierie est réalisée sur plusieurs sites français, sous la direction du site de Valenciennes Petite-Forêt qui aura la responsabilité de concevoir et développer les trains.