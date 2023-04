Alstom : commande groupée des métropoles de Toulouse, Brest, et Besançon

(Boursier.com) — Alstom a été choisi par les métropoles de Toulouse, Brest, Besançon et leurs Autorités organisatrices de transports respectives pour fournir les nouvelles rames de tramways de leurs réseaux. La commande comprendra 22 rames Citadis : 9 pour la métropole toulousaine ; 8 pour la métropole brestoise ; et 5 pour la métropole bisontine. D'autres rames pourront être commandées durant les 8 années du contrat afin de répondre aux besoins des offres de transport des métropoles.

Les trois Métropoles se sont associées en groupement de commandes dans un objectif d'optimisation des coûts. Pour répondre à ce besoin, les équipes Alstom se sont appuyées sur la gamme Citadis bénéficiant du retour d'expérience de plus de 3.000 rames déjà commandées dans 70 villes, dans 20 pays du monde (dont 24 villes en France, en incluant Besançon). Sur la base de ce produit, les nouveaux matériels roulants conserveront toutefois les traits et éléments de design iconiques des tramways actuellement en service dans ces villes.

D'une longueur de 32,5 m et d'une largeur de 2,4 m, les nouveaux tramways sont dotés de 4 portes doubles de 1,30 m et de 2 portes simples par côté. Ils offrent une capacité d'accueil de 201 passagers et sont équipés de portes entièrement vitrées accentuant la sensation de confort et de sécurité des passagers. Conformes à l'arrêté PMR (Personnes à Mobilité Réduite), les rames sont dotées de boutons d'ouverture de porte à bonne hauteur, de sièges plus larges et de zones réservées aux usagers en fauteuil roulant et aux poussettes.

Ces tramways Citadis permettront de réduire la consommation d'énergie d'au moins 25 % par rapport au matériel actuel, grâce à une nouvelle motorisation, une gestion efficace du confort climatique et des éclairages 100% LED. Ces tramways sont éco-conçus, recyclables à 95% et revalorisables à 99%.

Neuf sites d'Alstom en France participent à la fabrication de ces tramways : La Rochelle pour la conception et l'assemblage ; Le Creusot pour les bogies ; Ornans pour les moteurs ; Villeurbanne pour l'électronique embarquée et la cybersécurité ; Aix-en-Provence pour les centrales tachymétriques ; Sens, Gennevilliers et Saint-Florentin pour les disques et garnitures de frein ; et Saint-Ouen, pour le design.

Les premières livraisons auront lieu à Besançon en mars 2025 pour une mise en service prévue en septembre de la même année. Suivront les premières livraisons à Brest en juillet 2025 et à Toulouse en janvier 2026 pour des mises en service prévues respectivement en janvier 2026 et septembre 2026.