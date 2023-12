Alstom : commande de 900 ME pour la maintenance des trains VLocity et Classic dans l'État de Victoria, en Australie

(Boursier.com) — Alstom , leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a remporté un contrat d'environ 900 millions d'euros portant sur la maintenance des trains régionaux VLocity et Classic dans l'État de Victoria, en Australie, pour les dix prochaines années.

Le parc VLocity, construit par Alstom sur son site de Dandenong à Melbourne, en Australie, sera entretenu avec les trains Classic sur les sites de West Melbourne, South Dynon et Ballarat East, garantissant ainsi des centaines d'emplois dans l'État de Victoria au cours de la prochaine décennie.

"Notre histoire avec VLocity remonte à 2003. À l'occasion de cette vingtième année, je suis très honoré de la confiance que nous accorde le Gouvernement de l'État de Victoria en nous offrant le privilège d'assurer l'entretien des trains VLocity pour les dix prochaines années", a expliqué Pascal Dupond, Directeur général d'Alstom pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'attribution de ce marché garantit un certain nombre d'avantages pour l'économie locale. Ainsi, 98% de la main-d'oeuvre dédiée à l'entretien des trains VLocity et Classic est basée dans l'État de Victoria, et 69% du matériel de maintenance est fourni par des prestataires locaux. Alstom s'est également engagé à consacrer, pendant toute la durée du contrat, 6% de ses dépenses aux 40 fournisseurs à vocation sociale de la région.

"Nous établirons un centre de contrôle des trains à South Dynon, inspiré du centre de contrôle voyageurs d'Alstom au Royaume-Uni, ce qui permettra d'améliorer la fiabilité et la disponibilité. Les fournisseurs locaux de l'État de Victoria joueront également un rôle important dans la fourniture de pièces détachées, les révisions, les réparations, la maintenance préventive et l'usinage des roues. L'impact sur la chaîne d'approvisionnement ferroviaire de l'État de Victoria sera considérable", a ajouté Pascal Dupond.

La technologie de maintenance prédictive d'Alstom permettra également de réduire les coûts de carburant et les émissions de carbone du parc VLocity et Classic.

"VLocity est sans aucun doute un joyau du parc ferroviaire de Victoria. La technologie, le savoir-faire local, l'innovation et l'excellence apportés par Alstom permettront aux trains VLocity et Classic de briller et de continuer à desservir les régions de Victoria tout au long de cette décennie et dans les années à venir", a conclu Pascal Dupond.