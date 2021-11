Alstom : cession en vue

(Boursier.com) — Alstom va céder à CAF sa plateforme Coradia Polyvalent, son site de production de Reichshoffen en France et sa plateforme TALENT3, actuellement développée à Hennigsdorf, en Allemagne. La cession des activités concernées était une condition à l'approbation de la transaction Alstom/Bombardier par la Commission européenne. CAF se félicite de cette transaction qui lui permettra de poursuivre son développement grâce aux compétences et au savoir-faire des sites concernés. CAF continue d'investir en France en consolidant sa position dans ce pays, et parallèlement, le groupe va renforcer ses activités sur les marchés allemands et centres européens.

Le projet de cession sera assujetti à la réalisation des processus sociaux applicables, aux consultations avec les instances représentatives du personnel et aux approbations réglementaires. La clôture de la transaction est prévue entre avril et septembre 2022.