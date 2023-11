Alstom : Causeway s'affirme à plus de 5% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 novembre par l'AMF, la société Causeway Capital Management LLC (Los Angeles), agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Alstom et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 19.329.233 actions Alstom représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.