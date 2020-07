Alstom : Bruxelles autorise, sous conditions, le rachat de Bombardier Transport

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom va pouvoir racheter Bombardier Transport. La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le projet d'acquisition du groupe canadien. Bruxelles a en effet conclu que les engagements offerts par Alstom pour répondre aux problèmes de concurrence recensés ne poserait aucune complication en cas de respect intégral des concessions.

Alstom a notamment proposé :

-la cession des actifs de Bombardier actuellement affectés au "Zefiro", la plateforme de trains à très grande vitesse développée conjointement avec Hitachi. Alstom s'est aussi engagée à prendre une série de mesures destinées à préserver l'offre conjointe présentée en consortium par Bombardier et Hitachi à HS2, projet qui constitue aujourd'hui la meilleure occasion de produire en Europe un matériel roulant à très grande vitesse.

- la cession de la plateforme de trains grandes lignes Coradia Polyvalent d'Alstom, de l'usine d'Alstom à Reichshoffen, en France, de la plateforme de trains grandes lignes Talent 3 de Bombardier, et de l'usine de Bombardier à Hennigsdorf, en Allemagne;

- la fourniture, au profit des concurrents du secteur de la signalisation, de dispositifs embarqués hérités ainsi que des informations et du soutien nécessaires pour garantir la compatibilité; et

- la fourniture de dispositifs embarqués hérités au gestionnaire néerlandais de l'infrastructure, ProRail, au profit de tous les opérateurs intéressés.

Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, s'est exprimée en ces termes: "Alstom et Bombardier sont des entreprises de premier plan qui fabriquent les trains les plus modernes, utilisés chaque jour par des millions de passagers dans toute l'Union européenne. Grâce à l'ensemble complet de mesures correctives proposé pour résoudre les problèmes de concurrence dans les secteurs des trains à très grande vitesse, des trains de grande ligne et de la signalisation grandes lignes, l'opération a pu être examinée et autorisée rapidement par la Commission. Il en résultera une entité plus forte issue de la concentration d'Alstom et de Bombardier. Par ailleurs, grâce aux mesures correctives, la nouvelle entreprise restera soumise à la concurrence sur ses principaux marchés, au bénéfice des clients et consommateurs européens".

Alstom compte boucler l'acquisition de Bombardier Transport au premier semestre de l'année 2021.