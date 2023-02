Alstom : Bpifrance Investissement au-dessus de 5% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 6 février à l'AMF, Bpifrance Investissement -contrôlée à 100% par Bpifrance Participations, elle-même contrôlée à 100% par Bpifrance SA, qui est elle-même contrôlée conjointement à 49,2% par l'EPIC Bpifrance et à 49,2% par la Caisse des dépôts et consignations- agissant pour le compte de la société de libre partenariat LAC I SLP dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Alstom. Bpifrance Investissement détient, pour le compte de LAC I SLP, 19.174.275 actions Alstom représentant autant de droits de vote, soit 5,1% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Alstom sur le marché.