Alstom boucle l'acquisition de Bombardier Transport

Alstom boucle l'acquisition de Bombardier Transport









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alstom annonce la réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport. Tirant parti de sa stratégie Alstom in Motion ainsi que de ses fondamentaux opérationnels et de sa trajectoire financière, Alstom, en intégrant Bombardier Transport, "renforcera son leadership sur un marché de la mobilité durable en plein essor, en atteignant une taille critique dans toutes les géographies et en intégrant de nouvelles solutions et actifs pour mieux accompagner ses clients à travers le monde".

Le groupe élargi affiche environ 15,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires combiné proforma et un carnet de commande combiné de 71,1 milliards d'euros. Il emploie 75.000 personnes dans 70 pays, possède des capacités d'innovation en R&D "sans précédent" et un portefeuille complet de produits et de solutions.

Le prix de référence s'est établi à 5,5 milliards d'euros, la valeur basse de la fourchette de 5,5 à 5,9 milliards d'euros communiquée le 16 septembre 2020. Le produit de l'acquisition s'élève à 4,4 milliards d'euros qui incluent l'impact du mécanisme d'ajustement de trésorerie minimum basé sur une position de trésorerie nette négative de Bombardier Transport au 31 décembre 2020 et d'autres ajustements contractuels pour un montant de 1,1 milliard d'euros.

Alstom poursuivra et finalisera les ventes de certains actifs du groupe combiné en ligne avec les engagements décrits dans le communiqué de presse de la Commission Européenne du 31 juillet 2020. Les cessions seront réalisées en conformité avec tous les processus sociaux en vigueur et en respectant les consultations avec les instances représentatives du personnel... Alstom tiendra un Capital Markets Day cet été.