Alstom / Bombardier : un "dénouement positif pour l'économie et les travailleurs du Québec"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'importante transaction qui officialise le transfert des actifs ferroviaires de Bombardier à la société française Alstom .

Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouvait Bombardier, la Chambre estime qu'il s'agit d'un dénouement positif pour l'économie et les travailleurs du Québec .

On aurait tous voulu que notre grand fleuron industriel Bombardier poursuive sa trajectoire de croissance. De toute évidence, le poids des décisions passées était devenu trop lourd et, vu l'ampleur de la dette, la survie de l'entreprise était à risque. La transaction d'aujourd'hui est possiblement le meilleur dénouement dans les circonstances. Bombardier se déleste d'une division rentable et obtient en contrepartie entre 4,2 et 4,5 milliards de dollars américains, qu'elle pourra utiliser pour diminuer le fardeau de sa dette. On peut espérer que Bombardier, maintenant centrée sur ses excellents avions d'affaires et dotée d'une trésorerie plus robuste, pourra retrouver le chemin de la croissance , analyse Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. La transaction confirme la très grande valeur de la division ferroviaire et de l'expertise québécoise. Les montants obtenus sont significatifs. On ne peut qu'applaudir les retombées pour la Caisse de dépôt de son investissement passé