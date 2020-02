Alstom / Bombardier : ''le Gouvernement veillera à ce que cette opération soit créatrice de valeur pour l'industrie française et européenne'' (Le Maire)

Alstom / Bombardier : ''le Gouvernement veillera à ce que cette opération soit créatrice de valeur pour l'industrie française et européenne'' (Le Maire)









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après l'acquisition de la branche ferroviaire de Bombardier par Alstom, Bruno Le Maire commente : Je me réjouis qu'Alstom, à travers l'acquisition de Bombardier Transport, joue un rôle de premier plan dans le renforcement nécessaire de l'industrie ferroviaire européenne. Ce rapprochement permettra à Alstom de préparer l'avenir, dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus intense. C'est une excellente nouvelle pour la France, pour l'Europe et pour le Canada.

Le Ministre de l'Economie ajoute : Le développement d'une industrie ferroviaire européenne forte et compétitive est plus que jamais une priorité, compte tenu des besoins croissants en mobilité durable et intelligente. Le Gouvernement veillera à ce que cette opération soit créatrice de valeur pour l'industrie française et européenne ainsi que pour les salariés d'Alstom, de Bombardier ou de leurs sous-traitants .

Bruno Le Maire va rencontrer Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, ce mardi 18 février, au sujet de ce projet d'acquisition qui doit encore être soumis par Alstom à l'approbation des autorités de la concurrence.