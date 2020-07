Alstom : bien orienté après le point trimestriel

Alstom : bien orienté après le point trimestriel









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Dans un marché en net repli, Alstom avance de 1,7% à 48,2 euros en matinée à Paris. Le groupe ferroviaire a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 27% (-25% à périmètre et taux de change constants) mais supérieur aux attentes du marché au premier trimestre de son exercice 2020-2021 tout en enregistrant 1,7 milliard d'euros de commandes, contre 1,6 MdsE sur la même période l'année précédente.

La crise du Covid-19 aura probablement un impact négatif sur la performance financière de l'exercice 2020/21, et notamment sur les prises de commandes, le résultat net, le cash-flow libre et le chiffre d'affaires, même s'il est difficile aujourd'hui de déterminer avec précision l'ampleur de cet impact , a précisé Alstom, qui anticipe toutefois une reprise rapide du marché ferroviaire, soutenu par de solides fondamentaux et une demande croissante en mobilité durable.

Alstom Q1 2020/21 Orders & Sales: Sales at EUR1.5 billion, impacted by Covid-19, sustained level of order intake despite crisis, industry-leading backlog. Rail resilience supported by recent announcements in favour of #sustainable #mobility. 📝➡️ https://t.co/uB22ubCcE0 pic.twitter.com/N7LV4jbKnG

— Alstom (@Alstom), via Twitter

La société a par ailleurs indiqué que le projet de rachat des activités ferroviaires du canadien Bombardier était sur la bonne voie.

Morgan Stanley et Oddo BHF ont confirmé leur avis positif sur le dossier à la suite de ces annonces.