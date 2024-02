Alstom : bien orienté

(Boursier.com) — Alstom surperforme nettement le marché en fin de matinée avec un titre qui avance de 3,5% à 11,85 euros. Le gouvernement japonais prévoit d'aider les entreprises nationales à soumissionner pour un projet de métro en République dominicaine, croit savoir le 'Nikkei'. Des sociétés telles que Hitachi et Kawasaki Heavy Industries devraient présenter des offres, de même que les concurrents européens rivaux Alstom et Siemens. Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie offrira des prêts à la partie dominicaine pour acheter des wagons dans le cadre du programme d'aide publique au développement, selon le quotidien. Le projet dans la capitale Saint-Domingue serait évalué à environ 100 milliards de yens (617 ME).