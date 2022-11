Alstom : belle commande indienne

(Boursier.com) — Alstom , leader de la mobilité durable et intelligente, a remporté le contrat de conception, de fabrication, de fourniture, d'essais et de mise en service de 312 voitures à écartement standard pour l'extension de la phase IV du métro de Delhi, de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). La commande de 312 millions d'euros comprend la conception et la fabrication de 234 voitures à écartement standard pour le prolongement de la ligne 7 (ligne rose de 12,56 km) sur le couloir Mukundpur-Maujpur et pour le prolongement de la ligne 8 (ligne magenta de 28,92 km) sur le couloir Janakpuri West-RK Ashram, ainsi que la conception, la fabrication et 15 ans de maintenance pour 78 voitures à écartement standard pour la ligne argent de 23,66 km entre Aerocity et Tughlakabad.

Alstom fournira ses rames Metropolis qui offrent un design unique et un large éventail de configurations. Elles garantissent les meilleures performances possibles en associant fiabilité des composants et innovations de pointe. Grâce à leurs résultats déjà démontrés sur de nombreux projets, proposant une expérience passager reconnue et avec un faible coût de cycle de vie, la gamme de métros Metropolis d'Alstom constitue, dans le monde, la référence sur le marché en termes de fiabilité et d'attractivité. Alstom a livré plus de 800 voitures déjà en service sur le réseau du métro de Delhi. Les nouveaux trains seront fabriqués dans la plus grande usine de matériel roulant urbain d'Alstom à Sricity (Andhra Pradesh), qui possède un solide portefeuille de livraisons pour de grands projets nationaux et internationaux.

Actuellement, le réseau du métro de Delhi couvre environ 391 km et compte 286 gares. Le réseau a désormais franchi les limites de Delhi pour atteindre Noida, Greater Noida et Ghaziabad en Uttar Pradesh, Gurgaon, Faridabad, Bahadurgarh et Ballabhgarh dans le Haryana. Outre la fourniture de matériel roulant, Alstom a déjà collaboré avec DMRC sur plusieurs autres projets, notamment la fourniture et la mise en service de systèmes de signalisation et de commande des trains pour les lignes rouge (L1), jaune (L2), verte (L5), violette (L6) et rose (L7) de DMRC au cours des phases I, II et III. Alstom a également livré des rames pour les villes de Delhi, Chennai, Lucknow, Kochi et livre actuellement des trains et des systèmes de signalisation pour le projet de métro Bhopal-Indore, le projet de métro Kanpur-Agra, la ligne 3 du métro de Mumbai et pour le premier réseau ferroviaire à semi-haute vitesse de l'Inde, le NCRTC-RRTS, qui relie Delhi, Ghaziabad et Meerut.