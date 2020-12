Alstom : beau succès de l'augmentation de capital de 2 MdsE

Alstom : beau succès de l'augmentation de capital de 2 MdsE









(Boursier.com) — Alstom franchit une étape décisive dans l'acquisition de Bombardier Transport avec la réalisation de son augmentation de capital. Suite à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires, la réalisation de l'acquisition est désormais prévue le 29 janvier 2021.

Le montant brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) s'élève à 2.008.302.622,50 euros (prime d'émission incluse), correspondant à l'émission de 68.078.055 actions nouvelles d'une valeur nominale de 7 euros à un prix de souscription unitaire de 29,50 euros.

A l'issue de la période de souscription achevée le 30 novembre, la demande totale s'est élevée à plus de 3,4 milliards d'euros. L'opération a été sursouscrite avec un taux de souscription d'environ 171,4% :

- 66.237.621 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 97,3% des actions nouvelles à émettre ;

- la demande à titre réductible a porté sur 50.441.328 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 1.840.434 actions nouvelles.

Avec cette levée de 2 milliards d'euros, couplée aux augmentations de capital de 2,6 MdsE et de 500 millions d'euros réservées auprès de CDPQ et de Bombardier, le nouveau groupe va bénéficier d'une structure financière solide, favorisant encore davantage son développement. Cette étape décisive est franchie alors que nous venons également d'obtenir les dernières autorisations des autorités de la concurrence nécessaires à la réalisation de l'acquisition de Bombardier Transport. Celle-ci est désormais imminente et est prévue le 29 janvier 2021. Nous nous réjouissons d'entamer ce nouveau chapitre de notre histoire , a déclaré Laurent Martinez, directeur financier du groupe.

Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport, dont le prix est attendu jusqu'à 5,3 MdsE. Toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour réaliser l'acquisition ayant été obtenues, la réalisation de l'acquisition est désormais prévue le 29 janvier 2021, moins de 1 an après l'annonce du projet d'acquisition le 17 février 2020.