Alstom : beau contrat italien

(Boursier.com) — Alstom a été choisi par APS Holding et l'agglomération de Padoue en Italie pour fournir les nouvelles rames de tramways Translohr qui circuleront sur 'SMART', futur réseau de transport de la ville, composé à terme de 3 tracés (SIR1, SIR2 et SIR3). La commande, d'un montant de 116 millions d'euros, porte sur la fourniture de 20 rames de 32 mètres de long et de 6 rames de 25 mètres de long de troisième génération. "Alstom est très fier de fournir les nouveaux tramways du futur réseau SMART et de participer ainsi au développement d'un réseau de transport urbain plus vert et plus innovant à Padoue", ajoute Julien Rat, Directeur Général du campus Alstom Alsace.