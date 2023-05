Alstom : beau contrat en Roumanie

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat avec la municipalité roumaine de Cluj-Napoca, en Transylvanie, pour la construction de la ligne 1 du métro de la ville, dans le cadre d'un consortium avec les entreprises de travaux publics Gulermak et Arcada.

La valeur totale de ce projet clé en main à la pointe de la technologie s'élève à environ 1,8 milliard d'euros. La part d'Alstom représente environ 400 millions d'euros.

Alstom sera chargé de l'intégration du système, de la signalisation et des télécommunications, de l'alimentation électrique, des travaux de voie, des portes de quai, du centre de sécurité et de contrôle, ainsi que de la mise en oeuvre de solutions de cybersécurité. Alstom déploiera pour la première fois en Roumanie le niveau d'autonomie 4 (GoA4), soit le plus élevé, en s'appuyant sur sa solution de signalisation grande capacité Urbalis, système de contrôle des trains basé sur la communication (CBTC).