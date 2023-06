Alstom : beau contrat de 370 ME

(Boursier.com) — Alstom et Northrail AG ont conclu un accord-cadre portant sur la fourniture de 50 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, assorti d'un service de maintenance complet pendant une période pouvant aller jusqu'à 16 ans.

L'investissement a été organisé et structuré par Northrail pour le compte de RIVE Private Investment (RIVE), société d'investissement spécialisée dans les actifs réels, basée à Paris. Northrail agira, au nom de RIVE, en tant que gestionnaire d'actifs et loueur des locomotives.

La commande de base comprend 15 locomotives multi-systèmes et 8 années de maintenance complète.

La valeur maximale du contrat s'élève à 370 millions d'euros.

La production aura lieu sur le site Alstom de Kassel, en Allemagne et devrait commencer en 2025.

Ces locomotives multi-systèmes Traxx Universal seront les premières de ce type homologuées en France et pourront circuler à une vitesse allant jusqu'à 160 km/h dans un corridor européen comprenant les six pays suivants : Allemagne, France, Belgique, Luxembourg, Autriche et Pologne. Les locomotives multi-systèmes pourront être utilisées pour le transport de marchandises et de passagers. L'ensemble des services proposés assurera une grande disponibilité des locomotives et donc une fiabilité élevée. Grâce à un réseau de dépôts et à des équipes de service mobiles à travers toute l'Europe, les locomotives bénéficieront d'une maintenance complète peu importe le pays où elles se trouvent.

Toutes les locomotives seront équipées d'ATLAS, la solution embarquée d'Alstom pour le système européen de contrôle des trains (ETCS).

En séance, l'action Alstom prend 0,3% à 27,66 euros.