Alstom : beau contrat catalan

(Boursier.com) — Alstom a remporté un contrat de 177 millions d'euros auprès de l'opérateur catalan FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) pour la fourniture de 10 nouveaux trains régionaux Coradia Stream, ainsi que la maintenance associée pendant une période de 15 ans. Les trains seront conçus et fabriqués sur le site industriel d'Alstom à Santa Perpètua de la Mogoda, à Barcelone. Alstom construira également un nouveau dépôt de services sur son site, où se déroulera la maintenance préventive et corrective. FGC utilisera ces trains pour la nouvelle ligne ferroviaire qui reliera le centre-ville de Barcelone à l'aéroport d'El Prat. Par conséquent, ils ont été conçus en tenant compte des besoins spécifiques de ce type de trajet, avec beaucoup d'espace pour les bagages et des couloirs plus larges pour faciliter l'accessibilité. Ils comprendront également les solutions de signalisation les plus avancées, ainsi que des systèmes de sécurité et d'information des passagers pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de confort à bord.