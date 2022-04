Alstom : beau contrat allemand

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat avec la société allemande DB Regio AG (DB) portant sur 29 rames automotrices électriques à deux niveaux Coradia Stream High Capacity. Les trains seront utilisés sur les lignes RE50 (Francfort - Fulda - Bebra) et RB51 (Francfort - Wächtersbach) à partir de décembre 2025. "Après le contrat attribué par Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) pour la ligne Expresskreuz Bremen/Niedersachsen (EBN) en 2021 et le contrat avec DB Regio pour le réseau Main-Weser à la fin de l'année dernière, nous sommes extrêmement heureux d'avoir à nouveau convaincu DB avec notre offre de trains Coradia Stream HC pour les lignes RE50 et RB51", a déclaré Müslüm Yakisan, Président d'Alstom Allemagne, Autriche et Suisse. "Cela montre une fois de plus que notre concept de pointe de trains à grande capacité répond parfaitement aux besoins actuels de mobilité régionale en Allemagne".

DB Regio continuera à exploiter les lignes RE50 et RB51 au-delà du changement d'horaire prévu pour le 14 décembre 2025, à la suite d'un appel d'offres du Rhein-Main-Verkehrsverbund et du Nordhessischer Verkehrsverbund. Alstom assemblera les trains destinés à la Vallée de la Kinzig sur son site de Salzgitter, en Allemagne. La gestion du projet et du contrat, la validation et la mise en service du produit, la documentation et la formation seront assurées en Allemagne.