Alstom : avis divergents

(Boursier.com) — Alstom reprend 0,5% à 21,40 euros en cette fin de semaine, alors que JP Morgan a ajusté marginalement son objectif de cours de 0,50 euro, à 37,50 euros sur le dossier. Toujours très influent dans les salles de marché, Goldman Sachs avait auparavant abaissé sa cible à un niveau beaucoup moins flatteur, de 29 à 21 euros, tout en maintenant son conseil 'neutre' sur le groupe qui a précisé quelques points importants sur la situation en Ukraine : Alstom détient en particulier une participation de 20% dans l'entreprise Transmashholding (TMH), fournisseur russe de locomotives et d'équipements ferroviaires qui dessert principalement le marché local... Il n'y avait cependant aucun lien commercial ni opérationnel entre Alstom et TMH. La valeur comptable de cette participation sera ainsi réévaluée dans le cadre de la clôture de l'exercice financier 2021/22. TMH est consolidé selon la méthode de mise en équivalence. Dans le rapport financier d'Alstom pour le premier semestre 2021/22, la valeur comptable de la participation d'Alstom dans TMH s'élevait à 482 millions d'euros, avec un écart de conversion estimé à -169 ME, et la contribution de TMH au résultat net d'Alstom était légèrement négative, à -2 ME.

Alstom a confirmé par ailleurs le mois dernier la suspension de tout investissement futur en Russie... Le groupe était en train de développer un projet de partenariat avec UZ, l'exploitant du réseau ferroviaire ukrainien, pour la fourniture de locomotives et pour les services de maintenance associés. Les discussions en cours sur ce projet sont par conséquent suspendues. Ce contrat ne figurait ni dans le carnet de commandes ni dans les perspectives d'Alstom pour 2021/22.