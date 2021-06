Alstom : au rebond dans une actualité porteuse

Crédit photo © Alstom / Karl Shoemaker

(Boursier.com) — Alstom prend la tête du CAC40 en ce début de séance à la faveur d'une hausse de 1,7% à 44,3 euros. Le titre du groupe ferroviaire, qui restait sur deux séances de net repli, bénéficie d'une actualité porteuse avec le gain d'un énorme contrat au Danemark et une note favorable d'analyste. Citi a en effet rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 55 euros contre 45 euros précédemment. Alstom devrait bénéficier d'une reprise des volumes de transport avec la fin de la pandémie et du soutien des pouvoirs publics au secteur via les dépenses dédiées aux infrastructures alors que le rail est l'un des modes de transport les plus écologiques, affirme le broker.

Le titre a dernièrement été pénalisé par les coûts liés à l'accord avec Bombardier Transport et par les effets négatifs à court terme de la pandémie sur les voyages en train. Mais l'avenir semble plus brillant d'autant que la prochaine journée investisseurs pourrait permettre au groupe de dévoiler des objectifs de marge robustes.