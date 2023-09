Alstom : au rebond

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Alstom rebondit de près de 4% à 24,1 euros et efface ses pertes d'hier. Une note de Barclays, qui a démarré le suivi de la valeur avec un conseil 'sous-pondérer' et une cible de 16,5 euros, avait provoqué de lourds dégagements sur le dossier mercredi. AlphaValue a réitéré son avis 'achat' sur le groupe ferroviaire avec une cible ajustée de 38,6 à 37,8 euros. Par ailleurs, la DSB a finalisé le choix des candidats pour son appel d'offres portant sur un minimum de 226 nouveaux trains S entièrement automatisés.

"Nous avons trois soumissionnaires solides et compétents dans le domaine", déclare à 'Railtech.com' Jürgen Müller, directeur de la stratégie et du matériel roulant chez DSB. " Cela garantit une concurrence saine et un processus d'appel d'offres solide, qui devrait déboucher sur des offres attractives. Les trois soumissionnaires pré-qualifiés ont prouvé au fil du temps qu'ils possédaient les compétences et les muscles nécessaires pour développer, produire et livrer des trains de bonne qualité ".

Les trois candidats au contrat sont Alstom Transport Danmark, le fabricant espagnol CAF et un consortium composé de Siemens Mobility A/S, Siemens Mobility GmbH et Stadler Bussnang. DSB espère pouvoir attribuer le contrat pour les nouveaux trains S automatiques et leur maintenance au cours du premier semestre 2025, tandis que les premiers nouveaux trains S devraient être mis en service sur la Ring Line vers 2030.