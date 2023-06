Alstom : au rebond

(Boursier.com) — Alstom rebondit de 0,7% à 26,6 euros en cette fin de semaine. Oddo BHF a revalorisé le dossier de 32,1 à 34 euros tout en confirmant son avis 'surperformer'. L'analyste estime que le groupe est désormais sorti de la gestion de crise. Si des enjeux demeurent (redressement de la marge et génération de FCF), l'environnement favorable (forte demande) est un atout majeur, qui ne doit pas être sous-estimé. La valorisation actuelle intègre une part de risques excessive (matériels roulants valorisés à zéro pour un CA de 8,8 MdsE), ajoute le courtier. D'autant que parmi les acteurs européens, Alstom se distingue pour la qualité de sa stratégie RSE et climat, et son positionnement sur l'hydrogène. 59% de son CA et 54% de ses Capex sont alignés avec la taxonomie européenne.