Alstom annonce une hausse de 2,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Alstom a publié une hausse de 2,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé, citant les bonnes performances de ses activités Services et Systèmes. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit ainsi à 4,33 Milliards d'euros sur la période octobre-décembre, contre 4,22 Milliards d'euros un an plus tôt.

Le spécialiste français des équipements ferroviaires a également fait état de 5,45 Milliards d'euros de commandes au troisième trimestre, en hausse de 5,8% en variation publiée.

Le groupe indique par ailleurs que "les processus de cession d'actifs progressent" et confirme la fourchette de cessions visant à générer entre 500 Millions et 1 Milliard d'euros.

L'entreprise précise que le plan de réduction de sa dette nette de 2 Milliards d'euros d'ici mars 2025 sera détaillé lors de la publication des résultats annuels, en mai.

Au 30 septembre 2023, le groupe a fait état d'une dette nette de 3,43 Milliards d'euros.

"Alstom a enregistré de solides prises de commandes au troisième trimestre, grâce à la dynamique positive du marché des Services et des Systèmes. Nous nous consacrons pleinement au plan d'action opérationnel visant à générer un cash-flow positif au second semestre, notamment grâce à l'amélioration de l'efficacité de la production et du besoin en fonds de roulement. Compte tenu des progrès réalisés depuis novembre, nous fournirons la ventilation des mesures du plan inorganique de désendettement de 2 Milliards d'euros en mai 2024. Confiants dans la résilience de notre modèle économique, nous confirmons nos objectifs à court et moyen terme", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président du Conseil d'administration et Directeur Général d'Alstom.