Alstom annonce un énorme contrat allemand

Alstom annonce un énorme contrat allemand









(Boursier.com) — Alstom a été sélectionné pour fournir 34 trains Coradia Stream, de type EMU, à deux étages à la Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), en Allemagne. Outre la livraison des trains, le contrat d'un montant total de près de 760 millions d'euros prévoit également la maintenance des rames sur une période de 30 ans. Le Coradia Stream Haute capacité est un train de type EMU à deux étages qui affiche une conception modulaire et se caractérise par des capacités assises variables en plus du confort offert aux passagers. Les 34 nouvelles rames commandées par la LNVG sont dotées chacune de quatre voitures : deux voitures-pilotes et deux voitures centrales. De plus, 18 voitures centrales supplémentaires seront livrées afin d'allonger les rames jusqu'à six unités, en fonction du volume de passagers. Au total, la commande comprend 154 voitures (68 voitures pilotes et 86 voitures centrales).

La combinaison de voitures à un et deux étages est la marque de fabrique du Coradia Stream Haute capacité. Le train offre ainsi "une solution optimale en termes d'accessibilité, de capacité et de flexibilité". Le Coradia Stream haute capacité propose la solution d'accès la plus confortable aux voyageurs à mobilité réduite grâce à son accès sans rampe au niveau des voitures centrales. La standardisation, d'une part, et la proposition de solutions personnalisées aux clients, telles que des compartiments à bicyclettes extensibles ou des espaces multi-génération, d'autre part, donnent "un concept de véhicule tourné vers l'avenir".