Alstom : analystes et Russie font encore parler...

(Boursier.com) — Alstom se stabilise à 12,5 euros pour terminer une semaine encore très volatile. Les ajustements du côté des analystes sont de nouveau nombreux après les dernières annonces du groupe ferroviaire. JP Morgan a ainsi abaissé son objectif de 22 à 18 euros, tout en restant à 'surpondérer', tandis que Goldman Sachs a ramené la mire de 14 à 13,5 euros avec un avis maintenu à 'neutre'. Hier, la Deutsche Bank avait coupé sa cible de 23 à 17 euros tout en confirmant sa recommandation 'conserver'. Enfin, DZ Bank a dégradé le dossier à 'conserver'.

Début octobre, Alstom a publié ses préliminaires du premier semestre et prévenu que le FCF se situerait entre -500 et -750 millions d'euros pour l'exercice (contre " significativement positif " précédemment). Avec la publication de cette semaine, le groupe annonce de nouvelles mesures d'efficacité (dont une réduction de 1 point du ratio SG&A/ventes) et un programme de désendettement de 2 milliards d'euros, explique le courtier. Bien que certaines incertitudes subsistent quant au dimensionnement des différents instruments, il s'agit selon, la banque, de la première étape du processus de " normalisation " d'Alstom en tant que titre investissable pour beaucoup. Bien entendu, le fait que la direction signale une éventuelle augmentation de capital, même à titre de simple option ou de complément, crée un sursis indésirable. Le broker prend en compte la dilution potentielle issue des mesures prises pour restaurer le bilan et réduit ainsi son objectif.

Par ailleurs, 'Interfax' annonce ce matin qu'Alstom finalisera la vente de sa participation de 20% dans Transmashholding d'ici la fin de l'année. L'agence cite Kirill Lipa, le PDG de la société russe. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés. Le fabricant de trains a déclaré en mars 2022 qu'il suspendait toutes les livraisons et tous les investissements commerciaux futurs en Russie, faisant partie des nombreuses entreprises occidentales qui ont évité la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine. L'année dernière, l'entreprise a précisé qu'il n'existait aucun lien commercial ou opérationnel important entre elle et TMH. Ce dernier est le seul fabricant russe de wagons de passagers.